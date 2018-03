Hoekstra: ING nam enige juiste besluit

„Dit is de enige juiste uitkomst van deze discussie”; reageert minister Wopke Hoekstra op het besluit van ING om af te zien van de forse loonsverhoging voor topman Ralph Hamers. „Het is een verstandig besluit”, zei hij desgevraagd in Brussel.

De bank is gezwicht onder druk van de felle afwijzende reacties uit samenleving en politiek. De raad van commissarissen van ING wilde Hamers’ beloning met 50 procent verhogen naar 3 miljoen euro per jaar.

Maandag zei Hoekstra dat hij los van het initiatief van de spoedwet die GroenLinks-leider Jesse Klaver voorbereidt, zoekt naar wettelijke of andere maatregelen om situaties als deze te voorkomen.