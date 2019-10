Hoekstra: brexit overschaduwt alles bij IMF

Ook bij de najaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is de naderende stemming over de brexitdeal in het Britse Lagerhuis „the talk of town”. Dat zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën), die Nederland vertegenwoordigt in Washington.

Net als in Brussel, waar de Europese regeringsleiders donderdag hun fiat gaven aan de nieuwe scheidingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk, overheerst in Washington „voorzichtig optimisme” over de cruciale stemming van zaterdag. „Morgen wordt een belangrijke dag”, aldus Hoekstra. Niet alleen voor de Britten, maar ook voor Europa en voor Nederland.

Hoekstra blijft erbij dat het „buitengewoon ongelukkig” is dat Groot-Brittannië de EU wil verlaten. Maar als dat dan toch gebeurt, is het zaak de brexit „zo zacht mogelijk” te maken. Of het akkoord dat zaterdag ter stemming voorligt in het Britse parlement de kans op een wanordelijk vertrek uit de EU daadwerkelijk heeft verkleind, durft Hoekstra niet te voorspellen. „Het is aan de Britten zelf om te beslissen.”

Naast de brexitontwikkelingen stonden ook de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China hoog op de IMF-agenda. „Daar zijn grote zorgen over”, zegt Hoekstra. „Een zeer open economie als Nederland zal ook zeker de wrange vruchten plukken van een escalerende handelsoorlog”, waarschuwt hij.

De nieuwe IMF-directeur Kristalina Georgieva herhaalde vorige week een al langer klinkende oproep aan onder meer Nederland om de economie een impuls te geven door meer te investeren in innovatie en infrastructuur. Maar daar is Nederland volgens Hoekstra al „proactief” mee bezig. Hij wijst ook op de plannen van het kabinet voor een investeringsfonds voor de lange termijn, waar begin volgend jaar meer duidelijk over moet worden.

Over Georgieva, die ondanks druk lobbywerk van het kabinet de voorkeur kreeg boven Hoekstra’s voorganger Jeroen Dijsselbloem, spreekt de minister lovende woorden. De Bulgaarse doet het volgens hem „fenomenaal goed”. Zij is de opvolger van Christine Lagarde, die vertrokken is naar de Europese Centrale Bank (ECB).