Hoekstra: bonusdiscussie helpt vertrouwen niet

Voor het benodigde herstel van het vertrouwen in banken helpt het niet als er „elke twee of drie weken” discussie is over bonussen en beloningen aan de top. Dat zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën.

ING-topman Ralph Hamers zwengelde de bonusdiscussie deze week aan in een vraaggesprek met de Britse zakenkrant Financial Times. Hij waarschuwde dat strenge wetgeving op dat vlak banken ervan weerhoudt zich in Nederland te vestigen, en dat dit banen kost.

„Ik vind in zijn algemeenheid dat de sector meer moet doen om het vertrouwen te herstellen”, zegt Hoekstra. Maar op de uitspraken van Hamers in FT wil hij niet inhoudelijk ingaan. „Het elke keer weer hebben van deze discussie bevordert de rust en het vertrouwen niet, dus ik wil daar niet aan meedoen.”