Hoekstra blijft positief over EU-spaargarantie

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) geeft de moed niet op over een Europese spaargarantie. „Integendeel”, zei hij in Brussel waar de EU-ministers van Financiën de afgelopen nacht geen akkoord konden bereiken over een EU-depositogarantiestelsel. „De discussie is losgetrokken.” De onderhandelingen worden in 2020 hervat.

Met de beoogde uitbreiding van de nationale garantiestelsels worden de tegoeden van spaarders in alle eurolanden tot 100.000 euro beschermd als een bank failliet gaat. De hoop op een doorbraak was toegenomen nadat vorige maand de Duitse minister Olaf Scholz had laten weten dat het tijd is om de bankenunie te voltooien, inclusief een Europese spaargarantie.

De oprichting van het Europese garantiestelsel, EDIS in vakjargon, ligt al sinds eind 2015 op tafel maar wordt vooral door Duitsland tegengehouden. De lidstaten ruziën onder meer over hoe banken hun balansen moeten opschonen om de risico’s van faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen.

Eurogroepvoorziter Mario Centeno benadrukte donderdagmorgen tijdens een persconferentie dat EDIS „de ontbrekende schakel” is van de bankenunie. Volgende week bespreken de EU-leiders tijdens hun top in Brussel de kwestie.

De ministers bereikten wel een principe-akkoord over de verdragswijzigingen die nodig zijn voor de hervorming van het ESM, het permanente noodfonds voor eurolanden in financiële problemen. De nationale parlementen moeten daaraan hun goedkeuring geven.

In juni zijn de lidstaten overeengekomen dat het ESM in de toekomst alleen nog leningen mag verstrekken aan landen met een houdbare staatsschuld. De Eurogroep krijgt meer te zeggen over hulpprogramma’s zoals die waarmee Griekenland de afgelopen jaren op de been is gehouden. Het ESM wordt uiterlijk vanaf 2024 ook ingezet als vangnet voor probleembanken.