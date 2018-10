Hoekstra: bezoek Saudi-Arabië „niet in rede”

Het ligt „niet in de rede” dat minister Wopke Hoekstra (Financiën) volgende week naar Saudi-Arabië gaat voor een internationale investeringsconferentie. Dat zei de bewindsman dinsdag in de Tweede Kamer. Als de Saudi’s niet voldoen aan internationale verzoeken om opheldering over de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi, of als blijkt dat het betrokken is bij diens dood, is het bezoek van de baan.

Hoekstra sprak vorige week al zijn zorg uit over de berichten uit Istanbul, waar Khashoggi niet terugkeerde van een bezoek aan het Saudische consulaat. Inmiddels is hij strenger voor Saudi-Arabië. „Nederland wil net als de rest van de wereld precies weten wat er met hem is gebeurd en, uitgaande van het ergste, wie dit op zijn geweten heeft”, aldus de minister. Er moet een „geloofwaardig onderzoek” komen.

De verdwijning van een journalist is volgens Hoekstra „extra schokkend voor de rechtsorde en voor het vrije woord”. Hij benadrukte wel dat er nog veel onzekerheden zijn. Mede daarom neemt hij pas eind deze week een definitief besluit over zijn bezoek. Wel erkent hij dat de conferentie in Riyad in een ander daglicht is komen te staan. „Met wat ik nu weet, ligt het niet in de rede dat ik daarheen ga.”

Hoekstra houdt over de kwestie nauw contact met zijn collega Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Ook overlegt hij met buitenlandse collega’s.