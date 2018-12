Hoekstra: akkoord eurozone lijkt haalbaar

Minister Wopke Hoekstra is „gematigd optimistisch” dat de EU-ministers van Financiën in Brussel een akkoord bereiken over een aantal maatregelen om de eurozone te versterken. Die zijn nodig om de EU beter te wapenen tegen nieuwe financiële crises en de banken weerbaarder te maken. De Europese regeringleiders hadden hierom gevraagd en verwachten dat de plannen eind volgende week op een speciale eurotop aan ze worden voorgelegd.

„Doelstelling is en blijft met elkaar te zorgen voor een beter functionerende, robuustere Europese Unie”, aldus de bewindsman maandagmiddag. „Het is cruciaal dat we het ESM versterken en in het bijzonder moeten we zorgen voor schuldherstructurering want dat betekent dat je de kans aanzienlijk verkleint dat de burger de rekening betaalt.”

Het ESM is het permanente noodfonds voor eurolanden in financiële problemen, dat bijvoorbeeld Griekenland voorzag van voordelige leningen. Onder meer de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank keken toe op de hervormingen en bezuinigingen in het land in ruil voor het geld. Nederland pleit samen met negen andere EU-landen voor een grotere rol daarin voor het ESM.

In juni kwamen de EU-leiders al overeen het ESM niet alleen voor overheden in nood in te zetten maar ook als vangnet voor probleembanken.

Ook een aparte eurozonebegroting staat op de agenda van de ministers, die naar verwachting tot ver in de nacht zullen dooronderhandelen. Nederland is er niet voor om nieuwe instrumenten of „een nieuwe pot” te introduceren op een aparte begroting. „De centrale belofte van de euro was dat er meer groei zou zijn voor iedereen, niet dat sommigen meer betalen voor anderen”, aldus Hoekstra.