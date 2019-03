Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het „verontrustend” dat ING ook in Italië verzeild is geraakt in een witwasaffaire. Dat heeft de bewindsman gezegd in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z.

ING meldde afgelopen weekeinde dat het door de Italiaanse centrale bank op de vingers is getikt in verband met tekortkomingen in de procedures die moeten voorkomen dat de bank misbruikt wordt voor witwaspraktijken. Ook justitie in Italië zou de zaak inmiddels in onderzoek hebben.

Het nieuws „laat zien dat het volslagen terecht is dat we met zijn allen harder gaan inzetten op het aanpakken van witwassen”, aldus Hoekstra. De minister denkt dat het probleem breder is dan ING alleen. Hij merkt naar eigen zeggen dat collega’s in andere EU-landen evenmin de handen in het vuur durven steken voor hun eigen banken.

ING trof in september vorig jaar een schikking met justitie in Nederland. De bank betaalde in totaal 775 miljoen euro omdat het beleid tegen witwassen jarenlang tekort was geschoten.