Hoekstra: aanpak Italië tot nu toe afgewogen

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) „hoopt” dat de Europese Commissie opkomt „voor het grotere belang van de eurozone” en Italië niet zoals in het verleden de hand boven het hoofd zal houden bij de begrotingsafspraken. Hij zei dit voor de maandelijkse Eurogroep in Brussel waar de door de commissie verworpen conceptbegroting op de agenda staat.

Verschillende eurolanden waaronder Nederland hebben in het verleden de commissie bekritiseerd omdat ze het onder een enorme staatsschuld gebukte land toestond flexibel om te gaan met de begrotingsregels. Hoekstra vindt echter dat de commissie tot dusver „afgewogen en verstandig” is omgegaan met de eerste ontwerpbegroting voor 2019 van de nieuwe rechts-populistische regering. Twee weken geleden wees ze die af, wat nog geen enkele lidstaat is overkomen. Rome heeft tot volgende week dinsdag de tijd om nieuwe cijfers in te dienen.

Het is voor het eerst dat de ministers van Financiën van de negentien eurolanden de analyse van de commissie over de Italiaanse begroting te horen krijgen. Het land wil 37 miljard euro meer uitgeven, onder meer aan de invoering van een basisinkomen en verlaging van de pensioenleeftijd. Het begrotingstekort loopt op tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) terwijl 0,8 procent met de vorige regering was afgesproken.

Eurogroepvoorzitter Mario Centeno zei „uit te kijken” naar de discussie met de Italiaanse minister Giovanni Tria en „te hopen dat Italië stappen zet.” Tot nu toe roept Rome steeds geen letter te zullen wijzigen. In dat geval kan de commissie een strafprocedure beginnen.