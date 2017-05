Hoekkamertje SGP-fractie krijgt naam verzetsstrijder Kastein

Een hoekkamertje van de SGP-fractie in het gebouw van de Tweede Kamer krijgt binnenkort de naam van verzetsstrijder Gerrit Kastein (1910-1943). SGP-voorlichter Menno de Bruyne had hierom gevraagd bij Kamervoorzitter Arib. Dit verzoek is nu gehonoreerd.

Op 19 februari 1943 werd Kastein (een communistische verzetsman) gearresteerd nadat hij een aanslag had gepleegd op een NSB’er. Hij werd naar het gebouw van de Tweede Kamer gebracht, waar toen de Sicherheitsdienst zetelde.

In het kleine kamertje op de tweede verdieping van Binnenhof 7 zou hij worden verhoord door de Duitsers. Kastein was vastgebonden aan een stoel in het kamertje. Toen de Duitsers zich terugtrokken voor beraad (of voor koffie, zoals een andere bron meldt), wist hij uit het raam op tweehoog te springen.

Kastein overleed kort daarna in een ziekenhuis aan de Zuidwal in Den Haag aan een schedelbasisfractuur. Hij werd 32 jaar.

Kijken: Menno de Bruyne over het bijzonderste kamertje van het Binnenhof

In aanloop naar dodenherdenking vertelde SGP-voorlichter Menno de Bruyne het verhaal tegen journalist Jaïr Ferwerda, die er een item van maakte voor praatprogramma Jinek. De Bruijne zei toen: „Kastein heeft zich met stoel en al uit het raam weten te wurmen. Hij heeft zichzelf eigenlijk te pletter laten vallen. Met zijn sprong heeft Kastein voorkomen dat hij zijn vrienden zou verraden. Hij was bang dat hij door zou slaan in de martelkamer.”

Het was Kastein namelijk bekend dat de Sicherheitsdienst in het Kamergebouw verzetsstrijders martelde om achter informatie te komen. Kastein wist als lid van de Amsterdamse verzetsgroep CS-6 veel over het illegale werk.

Volgende maand is er een plechtigheid, waarmee de Gerrit Kasteinkamer een feit is. Kastein werd postuum onderscheiden met het Verzetskruis en ligt begraven op het Ereveld Loenen. In Den Haag en Leiden zijn een weg en een straat naar hem genoemd.