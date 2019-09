Hoedenparade Prinsjesdag: schitteren op rode loper in outfit van zeewier

Veler ogen waren ook deze Prinsjesdag weer gericht op de hoedjes. Wat trokken bewindslieden en het partners uit de kast?

Veren, dopjes, linten: op de rode loper waren allerlei hoofddeksels te zien. Veel dames kozen voor de fascinator: een feestelijk, klein hoedje met veertjes, sprietjes of andere versieringen.

De opvallendste creatie werd wellicht gedragen door Carla Dik-Faber. Het Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie koos voor een outfit op basis van zeewier. Ze stapte dinsdagmiddag over het Binnenhof in een zandkleurig pak. En zoals vaker was ook deze outfit er een met een boodschap.

Olievat

„Ik wil graag een statement maken tegen fast fasion”, aldus Dik-Faber voorafgaand aan de ceremonie. „In Nederland verbruiken we veel kleding die niet van duurzame materialen is gemaakt. De arbeidsomstandigheden waaronder de kleding geproduceerd wordt, zijn lang niet altijd goed. Anderen lijden voor onze kleding.”

Volgens de CU’er dragen mensen hun kleding bovendien steeds korter. „Soms worden kleren niet eens meer gewassen. Mensen dragen een outfit een paar keer en gooien die dan weg.” Volgens haar een „zorgelijke ontwikkeling.” „Dat gaat ten koste van medemensen en de schepping.”

Hoedenparade

De outfit gemaakt van zeewier is volgens het Kamerlid „helemaal het omgekeerde” van fast fasion. „Het pak is gemaakt van duurzame materialen uit eigen land, onder meer gerecycled katoen. Het borduursel is van zeewiergaren uit de Oosterschelde. De stof is ook geverfd met zeewier.”

Ook het hoedje van Dik-Faber, een fascinator, was opvallend. De ontwerpers gebruikten er bioplastic voor, ook op basis van zeewier. Het hoedje komt rechtstreeks uit de 3D-printer. Wie goed inzoomt, ziet in de fascinator een petflesje, bootje en olievat. Elementen die aan de ene kant vervuiling laten zien, volgens Dik-Faber. Maar er is hoop. „Er komen steeds meer duurzame kledingstukken. Daarmee doen we recht aan mensen die worden uitgebuit en dragen we zorg voor de schepping.”

Kunstenaar

Dik-Faber kwam op het idee van zeewier doordat ze al een tijdje de Facebookpagina van de Dutch Sustainable Fashion Week volgt, een platform voor duurzame mode. Via internet ontdekte ze kunstenaar Nienke Hoogvliet. „Zij experimenteert al langer met duurzame materialen. Tot nu toe was haar werk alleen in musea te zien. Mijn outfit is de eerste die draagbaar is.”

Volgens het CU-Kamerlid zit de kleding „comfortabel.” „De stoffen voelen natuurlijk aan, heel licht. De geur van zeewier is nergens meer te bespeuren.”

Beestjes

Dik-Faber was niet de enige die met haar kleding een politieke boodschap aan de man probeerde te brengen. Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, hulde zich in een donkere japon met grote geborduurde insecten. Om haar middel een band met de tekst ”Alle kleine beestjes helpen”. Minister Ank Bijleveld van Defensie koos voor een legergroen pakje met op de rok een klein stuk camouflageprint en een bijpassend tasje.

Meerdere dames pakten uit met roze dit jaar. Zowel minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als burgemeester Pauline Krikke van Den Haag hulde zich in zuurstokroze. Koningin Máxima verscheen in een donkerroze jurk, een cape –met glitters– om de schouders. Op haar hoofd een zogenaamde pillbox – in de volksmond dopje genoemd. Philip Treacy, die geregeld hoeden ontwerpt voor de Britse royals, tekende voor het design.

Hoeveel aandacht de hoeden ook trokken, dit jaar moesten ze concurreren met de baard van de koning. De gezichtsbeharing maakt nog steeds veel tongen los.