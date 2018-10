Hoe VVD’er Rutte een onderwijswet uit de tas van de koning praatte

Tijdens de kabinetsformatie heeft VVD-onderhandelaar premier Rutte op het laatste moment een wetsvoorstel over de stichting van nieuwe scholen uit de tas voor de koning laten halen.

Toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, Dekker (VVD), was in de vorige kabinetsperiode druk doende met een wetsvoorstel dat een einde zou maken aan de bemoeienis van de overheid met de levensbeschouwelijke richting van scholen. Het ministerie zou daar bij de stichting en instandhouding van scholen geen rekening meer mee moeten houden. De christelijke partijen hadden daar moeite mee. De wet zou voor problemen zorgen in het bijzonder onderwijs.

Dekker was erop gebrand om de wet voor de verkiezingen van maart vorig jaar naar de Kamer te sturen. Maar dat lukte uiteindelijk niet. Daarom had de ChristenUnie tijdens de kabinetsformatie de gelegenheid om deze wet tijdens de besprekingen aan de orde te stellen. Zij wilden de wet op een aantal punten verbeteren.

„Dan gaan we Sander Dekker bellen”, zo zei VVD-onderhandelaar Rutte tegen de ChristenUnieonderhandelaars Segers en Schouten. En hij voegde direct de daad bij het woord. Hij zette de speaker van zijn telefoon aan zodat Segers en Schouten mee konden luisteren.

Dekker sputterde tegen, want hij zag een van zijn geesteskindjes in rook opgaan en voerde aan dat het wetsvoorstel echt in de tas van de koning zat voor ondertekening. Daarna zou het naar de Tweede Kamer gaan en dan zou wijziging allemaal veel lastiger worden.

Maar Rutte was van het argument van zijn partijgenoot niet onder de indruk en zei met enige stemverheffing: „Dan haal je het er maar uit. Sander, wij zijn aan het onderhandelen!”

En aldus geschiedde. Vorige week presenteerde minister Slob voor Onderwijs (ChristenUnie) met gepaste trots de aangepaste wet.