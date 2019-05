Hoe staat Baudet tegenover het christendom?

FVD-voorman Baudet flirt met het christendom. Dat was veler conclusie nadat hij met zijn partij na de verkiezingen voor Provinciale Staten de grootste partij van Nederland werd. Hij plaatste vorige week kritische kanttekeningen bij de abortus- en euthanasiepraktijk.

Hoe staat Baudet nu zelf tegenover het christendom? Een antwoord op een interviewverzoek van deze krant laat al maanden op zich wachten. Wat we wel weten is dat Baudet tijdens zijn installatie de eed aflegde.

Vorige week lichtte Baudet een tipje van de sluier op. NRC Handelsblad portretteerde een aantal christenen die zich bij zijn beweging hebben aangesloten. Om die reden was een journalist van het dagblad bij het partijkantoor aan de Herengracht in Amsterdam en liep daar toevallig Baudet tegen het lijf. Toen de FVD-voorman het onderwerp van het artikel vernam, zei hij: „Het christendom is fantastisch. Het lukt me alleen maar niet er in te geloven. Ik ben meer van de orthopraxie in plaats van de orthodoxie.”

Dus Baudet is meer van het juiste handelen dan van de juiste leer.