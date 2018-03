Hoe christenpolitici opboksen tegen links-liberalen in Amsterdam

Allen kerken bij de Amsterdamse Noorderkerk, vanouds een Gereformeerde Bondsgemeente. Alle drie zijn ze actief voor een andere christelijke partij. In gesprek met CDA’er Jacco Hoogendam, CU’er Gerjan van den Heuvel en SGP’er Paula Schot.

U zit in dezelfde kerk, politiek gaan de wegen uiteen.

Hoogendam (50), nummer 35 op de CDA-kandidatenlijst: „Ik vind het geweldig dat jonge mensen als Gerjan en Paula zich inzetten voor de politiek en het hoofd willen bieden aan populisme en cynisme in de samenleving.”

Schot (24), SGP-lijsttrekker in Amsterdam: „In meer kerken kiezen leden natuurlijk voor verschillende christelijke partijen. En in de Noorderkerk stemmen mensen ook op bijvoorbeeld de PvdA of GroenLinks.”

Hoogendam, sinds kort ouderling: „Onze Noorderkerk heeft een open karakter. Er loopt van alles binnen.”

Van den Heuvel (22), nummer 11 op de Amsterdamse CU-lijst en rechterhand van lijsttrekker Ceder: „Verschillen mogen er zijn. Ik vind het mooi als een kerk er niet op aandringt dat iedereen hetzelfde moet vinden.”

Wat heeft voor u prioriteit?

Van den Heuvel, wiens partij grote kans maakt om voor het eerst een zetel te halen: „De CU wil de samenleving inrichten op basis van christelijke waarden zoals naastenliefde. Belangrijk is de aanpak van schuldenproblemen. Veel alleenstaande moeders weten niet welke toeslagen ze kunnen krijgen.”

Schot, wier partij voor het eerst meedoet, maar waarschijnlijk geen zetel haalt: „Onze hoogste prioriteit is het terugdringen van de prostitutie. Daarbij lopen we tegen onwil op. Toch denk ik dat steeds meer Amsterdammers inzien dat de zogenaamde vrijheid van prostituees weleens schijnvrijheid zou kunnen zijn.”

Van den Heuvel: „Prostitutie is moderne slavernij.”

Hoogendam, wiens partij één zetel heeft: „Het tij keert ten goede. Al moeten we realistisch zijn. Prostitutie en misbruik van vrouwen zijn triest genoeg over de stad uitgewaaierd. Dat ban je niet zomaar uit.”

Schot: „Belangrijk vind ik ook dat antisemitisme harder wordt aangepakt.”

Hoogendam: „Jodenhaat is een groeiend probleem. Het is onacceptabel dat Joden op straat worden lastiggevallen. We moeten waakzaam zijn.”

Moet je als christenpoliticus verwijzen naar passages uit de Bijbel?

Van den Heuvel: „Je hoeft de Bijbel er niet bij te halen om aan te geven dat prostitutie niet goed is. Politiek is geen evangelisatiemiddel. Al mogen mensen mij bevragen op mijn geloof.”

Schot: „Eens. Zeker in Amsterdam win je een publiek debat niet met Bijbelteksten. Al moet je niet te bang zijn daarover te spreken.”

Hoogendam: „Wees voorzichtig met Bijbelteksten, maar schuw ze ook niet volledig. Ons raadslid Diederik Boomsma is geschoold in de filosofie. Hij spreekt met gezag. Door zijn toedoen is de gemeentelijke website aangepast. Die nodigde voorheen mensen uit tot het bezoeken van de wallen.”

Wat zijn opvallende verschillen tussen uw partijen?

Schot: „De CU is linkser dan wij. Anders dan de CU wil de SGP mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot vrijwilligerswerk, zodat ze meer kans krijgen op terugkeer in de maatschappij.”

Van den Heuvel: „Wij zien mensen niet als verdienmodel, maar willen ze wel stimuleren de handen uit de mouwen te steken.”

Hoogendam: „De SGP wil de ruimte voor moskeeën inperken. Daar staat het CDA anders in. Christenen en moslims zitten op dezelfde tak van godsdienstvrijheid. Die moet je dus niet doorzagen.”

Hoe typeert u elkaars partij?

Hoogendam: „De SGP is gemoedelijk, de CU is behept met zendingsdrift.”

Van den Heuvel: „Dat zie ik anders. De CU heeft de drang om uit te dragen dat we naar elkaar om moeten zien. Heb aandacht voor minderbedeelden, zoals daklozen.”

Hoogendam: „Het CDA is oecumenischer en relativeert meer op allerlei terrein. Wij zijn maar een zandkorrel op het strand van de eeuwigheid. We verzetten ons tegen hysterie. De wens oude auto’s uit de stad te weren bijvoorbeeld is pure symboolpolitiek.”

Zouden in Amsterdam CDA, CU en SGP samen moeten gaan?

Schot: „Ik zou die mogelijkheid willen onderzoeken. Samen sta je sterker.”

Van den Heuvel: „We moeten niet koste wat kost samen willen onder het motto dat zo’n christelijke partij dan beter gehoord wordt. We hebben alle een heel verschillende signatuur. Wel is samenwerking op diverse terreinen mogelijk.”

Hoogendam: „Een fusie is niet realistisch. Daarvoor zijn onze achterbannen te verschillend. Wel zullen we moeten opboksen tegen de links-liberale meerderheid. Het neoliberale wereldbeeld dat in Amsterdam wordt uitgedragen, is soms om gek van te worden en druipt van de gemeentestukken. Maar wie getrouwd is met de tijdgeest, is snel weduwnaar.”

Van den Heuvel, schertsend: „Voor die weduwnaar moeten we dan wel weer zorgen.”