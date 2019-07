Hitterecord in België met 38,9 graden

In België is woensdagmiddag het hitterecord uit 1947 verbroken. Het kwik steeg tot 38,9 graden in het dorp Kleine-Brogel in Belgisch Limburg, de hoogste temperatuur ooit gemeten in België, twittert nationaal weerman David Dehenauw, hoofd van het departement voorspellingen van het Belgische weerinstituut KMI.

Donderdag wordt het mogelijks nog warmer, tot 40 graden.Voor woensdag en donderdag had het KMI al voor het eerst in België een code rood wegens hitte afgegeven. De temperaturen worden in België sinds 1833 in officiële meetstations geregistreerd.

Vanwege de hitte en droogte is voor alle natuurgebieden en bossen in Vlaanderen ook alarm wegens brandgevaar geslagen. Vuur maken is er verboden en de brandtorens worden permanent bemand.