Historisch besluit: gaskraan Groningen dicht

Over uiterlijk twaalf jaar wordt er geen gas meer uit de Groninger bodem gehaald. Die reuzenstap, groter dan verwacht, is volgens verantwoordelijk minister Eric Wiebes nodig voor de veiligheid van de Groningers en „om ervoor te zorgen dat Groningen Groningen blijft”.

Hoogstwaarschijnlijk wordt er eind 2022 al minder dan 12 miljard kuub per jaar gewonnen uit het grootste gasveld van Europa, tegen maximaal 21,6 miljard kuub in een gemiddeld jaar nu. Volgen er een paar warme winters, dan kan de winning in 2022 zelfs al dalen tot 5 miljard kuub. Om dat voor elkaar te krijgen komt er een extra fabriek die buitenlands gas geschikt maakt voor Nederlandse klanten, moeten grote bedrijven snel van het gas af en wordt er minder gas aan het buitenland verkocht.

De hele Tweede Kamer is blij met het „historische besluit”. Regeringspartijen en oppositie spreken van „een keerpunt”, „nieuw perspectief” en „een overwinning voor de Groningers”. De Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) vindt de plannen „fantastisch nieuws” en benadrukt dat er nu „sneller dan snel” moet worden doorgepakt. Het besluit redt enkele Groningse dorpen mogelijk van de sloophamer, denkt minister Wiebes.

Hoeveel de plannen kosten, komt later in beeld, aldus de minister. „Dit is niet een dag voor de financiën, dit is een dag over de veiligheid.” Hij geeft toe dat dit „financiële consequenties heeft”, maar wil daar komende weken over gaan praten. Op de rijksbegroting van vorig jaar waren de inkomsten uit de gaswinning goed voor 2 miljard euro, op een totaal van 285 miljard euro aan inkomsten voor het Rijk.

Wiebes wil voorkomen dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haar schade op het Rijk wil verhalen, nu door de plannen van het kabinet het gasveld niet helemaal zal worden leeggetrokken. Olieconcern Shell, samen met Exxon eigenaar van de NAM, zei dat het kabinetsbesluit „gevolgen heeft” voor het bedrijf, maar benadrukte ook dat de winning in Groningen niet het enige is dat de NAM doet.