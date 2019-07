Hinder treinen door verzengende hitte België

De zinderende hitte in België veroorzaakt op verschillende plaatsen problemen voor het treinverkeer en overlast voor passagiers. Tussen Brussel en Mechelen is een Thalys-trein stilgevallen door problemen aan de bovenleiding en tussen Kortrijk en Oudenaarde zijn twee Belgische treinen uitgevallen met tientallen reizigers aan boord zonder airco. De 67 kilometer lange kusttram van Knokke naar De Panne is over het hele traject stilgelegd, meldt exploitant De Lijn.

Een deel van de populaire kusttram, tussen De Haan en Oostende, was al stilgelegd nadat eerder donderdag de bovenleiding naar beneden was gekomen in De Haan. Er zijn pendelbussen ingezet om de mensen van en naar het strand te vervoeren.

Infrastructuurbeheerder Infrabel is vanwege de hitte begonnen met extra inspecties van bovenleidingen en seininrichtingen op het Belgische spoornet. Ook de wissels worden gecontroleerd. Die moeten volgens een woordvoerder regelmatig worden gesmeerd omdat ze anders geblokkeerd kunnen raken.