Hiddema wil graag dat Baudet stopt met Twitter

Tweede Kamerlid Theo Hiddema is wel klaar met het getwitter van fractiegenoot Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie. „Jongen, hou eens op met dat getwitter.”

Hij reageerde op de ophef die is ontstaan na een tweet van zijn fractiegenoot afgelopen vrijdagavond over twee vriendinnen die in de trein ernstig zouden zijn lastiggevallen door vier Marokkanen. Al snel bleek dat het om vier controleurs van de NS ging die in burger kaartjes controleerden. Dat was ook aangekondigd in de trein.

Baudet reageerde maandag door te zeggen dat hij „te snel en te stevig” heeft getweet. Excuses maakte hij niet voor zijn opmerkingen.

Hiddema heeft naar eigen zeggen zijn fractiegenoot al vaker gevraagd te stoppen met Twitter. „Ik erger me aan het hele medium.” Hij heeft Baudet nog niet gesproken over de tweet die „achteraf misschien de verkeerde keuze” was. Baudet is voor een conferentie in Rome.