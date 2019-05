Hiddema niet voor Forum naar Eerste Kamer

Tweede Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie (FVD) is niet van plan over te stappen naar de Eerste Kamer. Dat zou hij kunnen doen op basis van voorkeursstemmen, onder meer doordat maandag vrijwel de voltallige Statenfractie in Zuid-Holland op hem stemde.

"Omdat ze allemaal fan van me zijn", zegt Hiddema. Maar de strafrechtadvocaat zegt het erg naar zijn zin te hebben in de Tweede Kamer, waar hij samen met partijleider Thierry Baudet de FVD-fractie vormt. Bovendien vindt hij dat zijn werk nog niet af is. "Ik zit hier om slimme ideetjes te proberen en falend beleid aan de kaak te stellen."

Met een tweemansfractie gaat dat "nog niet zo efficiënt", geeft Hiddema toe. "Maar als we hier terugkomen met twintig zetels en ik zit er ook bij, dan kan je wat teweeg brengen. Nou, dat wil ik gewoon meemaken. Ik wil hier oogsten." Het is volgens hem ook nooit de bedoeling geweest dat hij senator zou worden. "Ik was eervol lijstduwer."

Mogelijk hebben de voorkeursstemmen op Hiddema te maken met interne strubbelingen bij Forum. Lijsttrekker voor de senaat Henk Otten viel onlangs in ongenade bij het partijbestuur. Hij komt nog wel in de Eerste Kamer maar niet als fractieleider. In Noord-Holland werd dissident Statenlid Robert Baljeu, tevens kandidaat-senator, uit de fractie gezet.

Baljeu is de nummer vijftien op de lijst voor de Eerste Kamer, maar maakte toch kans op een zetel omdat twee kandidaten boven hem ook in aanmerking komen voor een plek in het Europees Parlement. Wellicht wilden de Statenleden daar een stokje voor steken door op Hiddema te stemmen. Forum haalde evenwel geen dertien senaatszetels maar slechts twaalf, doordat de coalitiepartijen de stemmen strategisch verdeelden.