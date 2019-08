Hiddema: Baudet maakte fout, maar we hebben geen ruzie

FVD-Kamerlid Hiddema kritiseerde dinsdag zijn partijleider Baudet, die senator Otten volgens hem niet op deze wijze uit de partij had mogen zetten. Diezelfde dag bezwoer hij Nederland echter alweer dat de vriendschap met zijn fractiegenoot onaangetast blijft.

Het is niet terecht dat Otten op deze wijze uit Forum voor Democratie (FVD) gezet, zei Kamerlid Hiddema dinsdagavond in een uitzending van talkshow Jinek. „Daarin ben ik het oneens met Baudet.” Daarmee viel Hiddema zijn partijleider op opmerkelijke wijze af.

Baudet en medebestuurder Rooken royeerden Otten eind vorige maand, omdat deze als penningmeester van het partijbestuur, aldus Baudet, gesjoemeld had met de financiën. Hiddema daarentegen wijt de breuk met Otten aan „persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren die de doorslag hebben gegeven.” Volgens hem had de breuk, die er al snel toe leidde dat senator Otten een eigen partij begon, waarna twee andere FVD-senatoren zich bij hem aansloten, „zo niet gehoeven.”

Hiddema baalt van de gang van zaken. Hij had Otten en zijn bondgenoten het liefst binnenboord gehouden, want er „zit geen kwaad an.”

Hiddema’s afstand nemen van Baudet leidde dinsdagavond tot enige opschudding omdat het het vuur van de interne twisten binnen FVD weer leek op te stoken. In de Telegraaf suste hij de commotie echter alweer snel door te stellen dat hij het vooral „onverstandig” van Baudet vond hoe deze over het royement had gecommuniceerd, namelijk door dat via een tweet meteen naar buiten te gooien.

Dat Hiddema, de enige fractiegenoot van Baudet in de Tweede Kamer, het royement van Otten op zichzelf onterecht zou vinden, berust volgens hem op een misverstand. „Otten heeft lang genoeg de tijd gehad om opheldering te geven, maar dat is niet gebeurd.”

Verder wil hij zich niet teveel bemoeien met het beslissingen van het FVD-partijbestuur. „Baudet zit daarin, ik niet.” Volgens Hiddema heeft hij geen afstand genomen van zijn partijleider. „Zeker niet, wij krijgen geen ruzie.”