Hete zomer wacht voor bewindsman Snel en fiscus

Een hete zomer wacht voor de Belastingdienst. Het CDA vroeg maandag om een onderzoek naar het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst. Daaruit moet blijken wie de besluiten nam om ten onrechte honderden opvangtoeslagen stop te zetten.

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), neemt het de fiscus kwalijk dat die dienst het stopzetten en terugvragen van toeslagen doorzette, terwijl de dienst op een gegeven moment zelf ook wel wist dat het niet op de juiste weg zat. Door het achterhouden van documenten probeerde de fiscus toch gelijk te krijgen bij de rechter.

De Tweede Kamer trekt al maanden aan verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel om de fouten recht te zetten. Probleem erkennen, gedupeerde ouders compenseren en binnen de fiscus schoon schip maken. Beetje bij beetje geeft Snel de Kamer gelijk, maar van harte gaat het nog niet. Zo erkende Snel onlangs, na lang aandringen van de Tweede Kamer, dat het handelen van de fiscus niet alleen onzorgvuldig was, maar ook onrechtmatig.

Omtzigt voert, samen met Renkse Leijten (SP), de druk op Snel ook in de zomer steeds verder op. Nog ruim honderd schriftelijke vragen van de Kamer wachten op een antwoord. Vooral de vraag in hoeveel gevallen het is misgegaan, blijft een prangende. Het gaat zeker om driehonderd gezinnen waar de kinderopvangtoeslag in 2014 onrechtmatig van is stopgezet, maar het lijkt om veel meer gevallen te gaan. Bewindsman Snel brengt deze zomer met behulp van een crisisteam van ambtenaren in beeld om hoeveel gezinnen het gaat.

Hoe en wanneer gedupeerde gezinnen gecompenseerd worden voor de geleden schade, is ook nog niet duidelijk. Snel wil eerst het advies van een commissie afwachten, maar dat vindt de Kamer te lang duren.

Vele debatten en Kamervragen later ontstaat een ontluisterend beeld over het handelen van de Belastingdienst: op basis van gebrekkig onderzoek werden honderen toeslagen stopgezet. Burgers kregen niet het recht zich daartegen te verweren. En nu steeds meer duidelijk wordt, erkent de overheid nog altijd niet ruimhartig dat ze fout zat.

De positie van Snel leek lang niet in gevaar te komen. De altijd optimistische doorpakker kon bij veel partijen niet stuk. Maar zijn optreden in deze zaak doet vele wenkbrauwen fronsen. De informatie die hij aan de Kamer gaf, bleek regelmatig onvolledig of onjuist te zijn. Schriftelijke vragen blijven wel erg lang op zijn bureau liggen. Erkenning van het probleem en het bedenken van een oplossing duren wel erg lang. En dus komt steeds meer de vraag op of Snel nog de juiste persoon is om deze zaak op te lossen. Dossiertijger Pieter Omtzigt van coalitiepartij CDA twijfelt daar nog niet openlijk aan, maar dat zou na de zomer zomaar anders kunnen liggen.