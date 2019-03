Hete fase verkiezingscampagne aangebroken

Dit laatste weekeinde voor de provinciale verkiezingen is de hete fase van de campagne aangebroken. Talrijke politici zijn de komende dagen in de weer om stemmen te werven. Ook landelijke kopstukken mengen zich in de strijd. Want de verkiezingen hebben ook hun weerslag op de verhoudingen in politiek Den Haag.

Premier Mark Rutte drukte alle Nederlanders vrijdag nog eens op het hart toch vooral te gaan stemmen. Veel mensen laten de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en al helemaal die voor de waterschappen, doorgaans aan zich voorbijgaan. Iedereen moet beseffen dat stemmen een voorrecht is, en er staat woensdag echt wat op het spel, bezwoer de minister-president.

D66, dat er slecht voor staat in de peilingen, stuurt zaterdag haar vicepremier Kajsa Ollongren naar Venray, Weert en Maastricht. In de bus verder een senator en drie Kamerleden. Voor coalitiepartner CDA, die in al even zwaar weer zit, gaan fractievoorzitter Sybrand Buma en vicepremier Hugo de Jonge naar Naaldwijk. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is in Baarn.

PVV-leider Geert Wilders gaat flyeren in PVV-bolwerken Volendam en Spijkenisse. Toen Wilders vorige week in Heerlen was, werd er een gewapende man opgepakt.

De PvdA zet haar toptrio aan het werk. Leider Lodewijk Asscher, de Europese lijsttrekker Frans Timmermans en Mei Li Vos (lijsttrekker voor de Eerste Kamer) voeren campagne in Delft en Rotterdam. In de Maasstad kunnen ze zomaar ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en Eerste Kamer-lijsttrekker Mirjam Bikker tegen het lijf lopen.

SP-leider Lilian Marijnissen voert campagne in Den Bosch. GroenLinks-collega Jesse Klaver is in Den Haag te vinden.