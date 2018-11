Het rommelt wat in de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Het rommelt wat in de coalitie. Premier Rutte was boos op CDA-voorman Buma. En de coalitiepartners zijn er niet gerust op dat Rutte blijft als hij de kans krijgt om in Brussel aan de slag te gaan.

Bruins

De coalitiepartners in het kabinet-Rutte III hebben onderlinge irritaties, tenminste als we het Algemeen Dagblad mogen geloven. Premier Rutte was vorige week boos op CDA-voorman Buma vanwege zijn opmerkingen over minister Bruins van Volksgezondheid. Laatstgenoemde ligt onder vuur van de oppositie omdat hij weinig daadkracht toonde bij het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Hij zette bovendien kwaad bloed door een ziekenhuis maar „een stapel stenen” te noemen.

Dat laatste ging ook CDA-fractievoorzitter Buma te ver. Zonder de naam van Bruins te noemen, bekritiseerde de christendemocraat ruim een week geleden tijdens het CDA-congres de liberale minister. Buma haakte aan bij het kabinetsmotto ”Vertrouwen in de toekomst”: „Dat vertrouwen krijgt een knauw, als van de ene dag op de andere een ziekenhuis omvalt. Ziekenhuizen zijn meer dan een stapel stenen.”

En dat was weer tegen het zere been van premier Rutte, die de vrijdag ervoor Bruins nog juist „een warmbloedig mens” noemde.

Rutte vond die frontale aanval te ver gaan. Coalitiefracties moeten volgens de premier wel de ruimte hebben om zich te profileren, maar persoonlijke aanvallen wil Rutte niet.

Brussel

Het is ook een veeg teken dat regeringspartijen CDA en D66 nieuwe verkiezingen willen als premier Rutte (VVD) tussentijds naar Brussel zou vertrekken. Na de verkiezingen voor het Europees Parlement moet er een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie komen. Geregeld valt dan de naam van Rutte. En hoewel de premier een- en andermaal gezegd heeft in Nederland te blijven, is nog niet iedereen binnen de coalitie er gerust op dat hij dat ook zal doen. Rutte heeft weleens vaker beloftes geschonden.

CDA en D66 proberen de premier via het Algemeen Dagblad onder druk te zetten door te dreigen met nieuwe verkiezingen als Rutte toch tussentijds vertrekt. Theoretisch zouden nieuwe verkiezingen niet nodig zijn, maar de coalitiepartijen vinden dat een dergelijke wissel niet kan zonder nieuwe verkiezingen. In dat geval zal Rutte nog wel drie keer nadenken voor hij naar Brussel gaat.

PVV-voorman Wilders ruikt zijn kansen al. Nadat hij het bericht las, twitterde hij: „Wat zou dat geweldig zijn: Rutte weg, kabinet weg. Het is tijd voor de PVV!”