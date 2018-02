Het is over en uit voor vertrouweling Rutte

Enkele jaren geleden was er nog sprake van dat hij Rutte zou opvolgen als VVD-leider. Nu zit hij thuis als ambteloos burger en ziet hij zichzelf niet terugkeren in de politiek.

We schrijven 2008: de Fries Halbe Zijlstra is nog ‘gewoon’ VVD-Kamerlid en Rutte VVD-fractievoorzitter. In een interview met een landelijke krant zegt Zijlstra –met een grijns–: „Zwaait Mark Rutte over tien jaar af als eerste VVD-premier, dan ben ik bereid hem op te volgen.” Dat feest gaat dus niet door.

Wat zou Zijlstra gisteren gedaan hebben toen hij thuiskwam? Ongetwijfeld praten met zijn vrouw: Ingrid de Bondt, dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta. Zijlstra geloofde niet in ware liefde totdat hij zo’n vijftien jaar geleden in de gemeenteraad van Utrecht collega-raadslid en partijgenoot Ingrid de Bondt tegenkwam. „Het liefst breng ik mijn tijd door met mijn vrouw. Zij is een fantastische vrouw en ik ben helemaal gek op haar.” Ze trouwden in 2007 en kregen in 2008 een zoon, Krijn.

Metallica

Na het goede gesprek met zijn vrouw heeft Zijlstra misschien muziek opgezet. Nee, geen klassieke muziek, daar houdt de ex-minister niet van. De altijd keurig geklede Zijlstra is fan van de hardrockband Metallica. Volgens hem maakt die groep „muziek die tot in je vezels gaat. Muziek is emotie en uit je dak gaan. Als ik uit een debat kom, gaat dit op. Dan kan ik alles afreageren.”

De dagen na zijn aftreden kan Zijlstra misschien even tijd vinden voor zijn hobby’s. Hij houdt van wielrennen en reizen. En van lezen. „Maar niet van al te zware boeken. Dat soort leeswerk heb ik al genoeg bij mijn politieke dossiers.” Hij leest thrillers, non-fictie en fantasy. Zijn populaire schrijvers zijn Tom Clancy, Geert Mak en Tolkien.

Zijlstra zal de komende tijd nadenken over zijn toekomst. Hij is nog veel te jong om thuis te gaan zitten. Enkele weken geleden blies hij 49 kaarsjes uit.

De ex-bewindsman ziet zichzelf niet terugkeren in de politiek. Dinsdagavond verklaarde hij: „Dit was het na elf jaar. Ik ben dankbaar dat ik het land zo lang heb mogen dienen. Het is jammer dat het op deze manier eindigt.”

Maar wat dan wel? Voordat hij de landelijke politiek in ging, was hij zelfstandig adviseur bij het door hem opgerichte projectmanagementbureau Improvex. Hij voerde onder meer een nieuw financieel managementsysteem in bij Shell. Daarmee verdiende hij een dikke boterham. Als Kamerlid ontving hij ‘slechts’ een vijfde deel van het salaris dat hij opstreek als adviseur.

Geen spijt

Zijlstra was na zijn komst in de Tweede Kamer in 2006 al snel een van de vertrouwelingen van Rutte. In de zomer en de herfst van 2010 voerde hij met Rutte de coalitieonderhandelingen met CDA en PVV. Later dat jaar volgde zijn benoeming als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verrassend, want hij heeft eigenlijk niets met cultuur.

Ook voerde Zijlstra in 2017 met Rutte de besprekingen voor de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Enkele jaren gold Zijlstra als de man die Rutte zou opvolgen als politiek leider van de VVD. Momenteel lijkt de huidige fractievoorzitter, Dijkhoff, daarvoor de beste papieren te hebben.

Tijdens de vorming van het huidige kabinet liet Zijlstra blijken wel interesse te hebben voor de post Buitenlandse Zaken. Vooraf uitten waarnemers hun twijfels, omdat Zijlstra nog weleens scherp uit de hoek kan komen. Bij zijn aantreden stelde de liberaal echter: „U zult een andere kant van mij zien.” Hij ontpopte zich als een soepele diplomaat.

Zou Zijlstra na zijn misstappen en aftreden spijt hebben van zijn politieke carrière? Waarschijnlijk niet. Toen hij twee jaar Kamerlid was, stelde hij al: „Liever spijt van de dingen die je doet, dan van de dingen die je hebt nagelaten.”