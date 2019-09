Het gaat nog goed, maar wel winstwaarschuwing

Economisch gaat het nog goed met Nederland, maar de koning liet dinsdag in zijn troonrede wel een „winstwaarschuwing” horen. Hij onderstreepte dat het land in een fase van gematigder groei terecht is gekomen.

Ook premier Mark Rutte is niet gerust over de (vooral internationale) bedreigingen voor de economie. Het land moet volgens hem nadenken over hoe het in de toekomst zijn geld gaat verdienen. Het kabinet overweegt kapitalen te lenen voor een investeringsfonds, bedoeld om de economie weerbaarder te maken.

Desondanks is de toon in de miljoenennota voor 2020 vooral positief. Er zijn in totaal miljarden extra beschikbaar voor beleidsterreinen als defensie, jeugdzorg en volkshuisvesting. Bovendien wil het kabinet de lasten fors verlagen. Hierdoor gaan vooral de middeninkomens er flink op vooruit. Althans als ze werken. De koopkrachtstijging voor gepensioneerden valt lager uit. Het overgrote deel van de maatregelen die het kabinet wil nemen lekte traditiegetrouw al uit.

Ook de reacties op de kabinetsplannen waren voorspelbaar. De coalitiefracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn tevreden. Volgens deze partijen gaat het nog steeds de goede kant op met Nederland, al kiest het kabinet in hun ogen terecht voor „realisme”.

De oppositiepartijen zijn heel wat minder ingenomen met de miljoenennota. Zoals te verwachten viel tonen onder meer PVV en FVD zich zeer kritisch. PVV-leider Geert Wilders noemt de kabinetsvoornemens „verschrikkelijk”. Maar ook PvdA en GroenLinks zien aanzienlijke schaduwkanten. Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver ontbreekt „ambitie en daadkracht”. PvdA-voorman Lodewijk Asscher mist vooral extra geld voor het onderwijs.

De opstelling van deze twee partijen zal het kabinet zorgen baren, omdat het minstens één ervan nodig heeft om zijn wetsvoorstellen door de Eerste Kamer te krijgen.