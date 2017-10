Hervorming fiscus blijft „gigantische klus”

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) ziet licht aan het einde van de tunnel waar het de Belastingdienst betreft. „We zijn weer uit de doodlopende straat aan het rijden.” De Tweede Kamer wil die conclusie nog niet trekken. „Er ligt nog een gigantische klus”, aldus Steven van Weyenberg (D66).

De Kamer keek in een laatste debat met Wiebes terug op de hervorming van de Belastingdienst. Een vertrekregeling liep volledig uit de hand en de ICT is sterk verouderd. Deze zeven jaar durende vernieuwing (Investeringsagenda) is inmiddels opnieuw onder de loep genomen. Ook over deze herijking hebben de partijen nog veel vragen.

Ook over de aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord voor de fiscus zijn er zorgen. Kan de Belastingdienst de veertig of vijftig maatregelen van het nieuwe kabinet wel aan, vroeg Bart Snels (GroenLinks) zich af. Ook bij DENK en de PvdA leven die vragen. „We moeten steeds kijken of nieuwe taken behapbaar zijn”, stelt Van Weyenberg.

„Er zijn nog niet zoveel meters gemaakt als ik wilde”, erkende de staatssecretaris. „Het is een proces met vallen en opstaan geweest voor de staatssecretaris en dat zal het wel blijven”, concludeerde Van Weyneberg tot slot. Wiebes is vanaf donderdag minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij gaf zijn opvolger Menno Snels (D66) nog een advies mee: die moet „een onverwoestbaar humeur en geen enkele interesse in zijn eigen loopbaan hebben”.