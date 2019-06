Herstart reactor Tihange weer verschoven

De herstart van reactor 2 van de kerncentrale in het Belgische Tihange 2 is uitgesteld tot dinsdagavond. Het is de derde keer dat de herstart een dag wordt opgeschoven, omdat er nog tests en controles plaatsvinden. De planning is nu dat de reactor dinsdag om 23.00 uur weer wordt aangezet, zegt exploitant Engie Electrabel.

De reactor werd stilgelegd toen bij onderhoud vorig jaar augustus bleek dat het beton in het bunkergebouw waarin noodsystemen zoals pompen en dieselgeneratoren staan, er slecht aan toe was. Bij de reparatie bleek dat het gewapende beton niet goed was aangebracht. Na de nodige versterkingen gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) onlangs toestemming voor de herstart.

Buurlanden zijn bezorgd over de veiligheid van de twee Belgische centrales bij Luik en Antwerpen. De complexen in Tihange en Doel tellen in totaal zeven reactoren.