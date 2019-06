Herstart Belgische kernreactor weer vertraagd

De herstart van reactor 2 van de kerncentrale in het Belgische Tihange is andermaal uitgesteld. Uit tests is gebleken dat er toch nog het een en ander moet gebeuren. Exploitant Engie Electrabel verwacht nu dat de reactor op zondag 7 juli weer draait.

De reactor nabij Luik werd in augustus vorig jaar stilgelegd toen bij onderhoud bleek dat het beton in het bunkergebouw, waarin noodsystemen zoals pompen en dieselgeneratoren staan, in slechte conditie was. Later werd duidelijk dat het gewapende beton niet goed was aangebracht. Na de nodige versterkingen, waaronder een nieuwe dakplaat, gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op 11 juni toestemming voor de herstart.

De twee Belgische centrales in Tihange en Doel (bij Antwerpen) tellen in totaal zeven reactoren. In Nederland en Duitsland leven veel zorgen over de veiligheid.