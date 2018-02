Herinnering voor gebruikers berichtenbox

Mensen die de digitale berichtenbox van de overheid gebruiken, moeten een herinnering krijgen als zij binnen drie weken een bericht niet hebben geopend. Een meerderheid van de Tweede Kamer roept de regering op dat te regelen.

De Kamer wil voorkomen dat mensen belangrijke berichten missen. Het is van het grootst mogelijke belang dat belastingplichtigen kennis nemen van de belangrijke berichtgeving door de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen, stellen CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en Jan Middendorp (VVD). „Veel mensen kregen boetes terwijl ze niet eens wisten dat ze berichten moesten lezen”, zegt Omtzigt.

De overheid weet nu niet welke berichten uit de berichtenbox van de Belastingdienst of mijnoverheid.nl wel of niet geopend zijn, aldus Omtzigt en Middendorp. Zij vinden dat de regering de Kamer regelmatig moet informeren over het percentage berichten dat tijdig is geopend, en eventueel maatregelen moet nemen.