Herindeling Hoeksche Waard gaat door

De gemeentelijke herindeling van de Hoeksche Waard gaat door. De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag in met de herindeling.

Op verzoek van 50PLUS stemde Kamer hoofdelijk over de herindeling. Voor stemden 91 leden en tegen 47. SGP-Kamerlid Bisschop legde als enige voorafgaand aan de stemming een verklaring af. Hij stelde dat fusiedwang ongewenst is. De herindeling van de Hoeksche Waard is omstreden omdat drie van vijf betrokken gemeenten tegen de fusie zijn.

Ook de samenvoeging van Groningen, Ten Boer en Haren gaat door. Tot op het laatst was onduidelijk wat het CDA zou doen. De partij heeft als uitgangspunt dat gemeentelijke herindelingen van onderaf moeten komen. Haren is tegen de fusie. Op verzoek van 50PLUS-Kamerlid Krol stemde de Kamer hoofdelijk over het zelfstandig houden van Haaren. Het amendement werd verworpen met 47 voor en 91 tegen. De fracties van PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, CDA en ChristenUnie stemden voor de wet die de herindeling regelt.

Verder stemde de Kamer in met een groot aantal ander gemeentelijke fusies. Zo gaan Leerdam, Vianen en Zederik samen. Dat geldt ook voor Aalburg, Woudrichem en Werkendam; Giessenlanden en Molenwaard; Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen; Noordwijk en Noordwijkerhout; Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland; Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn; Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum; Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer; Nuth, Onderbanken en Schinnen.

SP-Kamerlid Van Raak vroeg dinsdag voor de stemming heropening van herindelingen van Groningen, Ten Boer en Haren en van De Hoeksche Waard. Dit omdat er een nieuw beleidskader komt voor herindelingen. Hij kreeg daarvoor geen meerderheid achter zich.

Nu de Tweede Kamer zich achter de herindelingen heeft geschaard, is de Eerste Kamer aan zet.