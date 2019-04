Henk Otten stapt per direct uit het partijbestuur van Forum voor Democratie. Hij doet dat „in het partijbelang”, meldt hij op Twitter. Otten spreekt van „karaktermoord” door zijn mede-oprichters Thierry Baudet en Rob Rooken.

Ottens medebestuurders riepen hem eerder op af te treden omdat hij een „greep in de kas” zou hebben gedaan. De positie van de beoogde fractievoorzitter van FVD in de senaat in het partijbestuur zou daardoor onhoudbaar zijn geworden.

Strijd bij Forum voor Democratie escaleert