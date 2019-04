„Henk Otten (FVD) op zijspoor na betaling aan zichzelf”

Henk Otten, de tweede man van Forum voor Democratie, is gedwongen zijn functie als penningmeester van het bestuur neer te leggen wegens een betaling van ruim 30.000 euro aan zichzelf. Dat meldt NRC.

Voor de betaling was geen toestemming verleend. De twee medebestuursleden, voorzitter Thierry Baudet en secretaris Rob Rooken, proberen hem al weken uit het bestuur te zetten. Otten weigert dat.

In de boekhouding van de partij is ontdekt dat Otten eerder dit jaar geld overmaakte aan zijn eigen adviesbedrijf, zonder overleg met andere bestuursleden. Nadat dit aan hem was voorgehouden heeft hij het bedrag teruggestort in de partijkas. Otten bevestigt de betaling en zegt dat het „een vergoeding was voor bovenmatige uren” die hij heeft verricht voor onder meer de fondsenwerving voor FVD (dat zou gaan om tonnen) en voor ledenwerving en planning van de campagnes. Otten noemt de betaling nu zelf „een slordige omgang met de interne governance”. Hij betaalde het meteen terug omdat hij er „geen discussie” over wilde, maar vindt nog steeds dat hij er recht op heeft.

