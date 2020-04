Henk Krol is er nog niet uit met fractiegenoten 50PLUS

De Tweede Kamerleden van 50PLUS praten donderdag opnieuw over hoe het verder moet met de door ruzies geplaagde ouderenpartij. Dat meldt fractievoorzitter Henk Krol.

Het wordt de derde dag op rij dat de fractie van 50PLUS online de koppen bij elkaar steekt. Ditmaal worden ook de senatoren van de partij bij het overleg betrokken, aldus Krol. Binnen de ouderenpartij heerst al jaren onmin, met name over de verdeling van baantjes, en de laatste weken is die in alle hevigheid opgelaaid.

De Kamerleden en senatoren waren het daarbij openlijk oneens met hun politiek leider over de positie van partijvoorzitter Geert Dales. Zij zegden bijna allemaal het vertrouwen op, alleen Krol bleef hem steunen. Afgelopen zondag kondigde Dales zijn vertrek aan.

Krol liet vervolgens weten zich te beraden op de toekomst. De gesprekken met de Kamerfractie tot dusver hebben hem wel wijzer gemaakt, maar hij wil daar nog geen conclusies aan verbinden. „Ik hoop dat we er onderling uit komen.”

Dales was juist aangesteld om rust te brengen en was daar volgens Krol ook aardig in geslaagd . „Het was de afgelopen twee jaar ongebruikelijk rustig in de partij.” Hij vindt het dan ook „erg jammer” dat het gedoe Dales toch te veel is geworden. „Dat hij het allemaal niet meer trok, stemt me droef.”