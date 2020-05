Henk Krol: het was trekken aan een dood paard

Weggaan bij 50PLUS voelde voor Henk Krol als een hele opluchting. Dat zegt de oud-fractievoorzitter, die een nieuwe partij is begonnen, tegen De Telegraaf. „Het was trekken aan een dood paard”, aldus Krol.

Zondag maakte hij zijn vertrek met een afscheidsbrief wereldkundig. „Eigenlijk voelde ik me zaterdag al bevrijd. Nu word ik niet meer gehinderd door allerlei egootjes.”

Krol begint samen met Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen, die ook bij 50PLUS vertrekt, de Partij voor de Toekomst. Daar waren ze achter de schermen al langer mee bezig.

„Ik had heel lang twee ijzers in het vuur”, zegt Krol die tegelijk bezig was om de ruzie binnen 50PLUS te beslechten. „Vrijdag heb ik pas een definitief besluit genomen.” Reden was volgens Krol de uitgelekte notulen van een geheime vergadering met afdelingshoofden van 50PLUS.