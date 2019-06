Helpdesk voor VVD’er met integriteitsvragen

VVD’ers die voor een keuze staan waarvan ze zich afvragen of die hun integriteit in het geding brengt, kunnen voortaan terecht bij een telefonische vraagbaak. De partij, die al jaren geplaagd wordt door integriteitsaffaires, heeft een helpdesk ingericht.

De grootste regeringspartij heeft een zevenkoppige "dilemmacommissie" ingesteld. Dat "laagdrempelige loket" telt een provinciale bestuurder, drie burgemeesters en drie mensen uit de plaatselijke afdelingen van de partij, laat de VVD weten na berichtgeving van NRC.

De dilemmacommissie gaat geen keuzes voorschrijven, maar laat die aan degene die om raad vraagt. De commissie is "puur een klankbord", zegt de partij. "Je kunt integriteitskwesties alleen voorkomen door dingen vooraf te bespreken, in plaats van achteraf tot de conclusie te komen dat iets misschien niet zo handig was."