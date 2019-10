Helft kaasexport getroffen door heffingen VS

Ongeveer de helft van de Nederlandse kaasexport naar de Verenigde Staten wordt getroffen door de importheffingen die het land de Europese Unie oplegt. Dat heeft een woordvoerder van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel laten weten.

Vorig jaar werd voor 80 miljoen euro aan kaas naar de VS geëxporteerd. Over ongeveer 39 miljoen euro van die export moet vanaf 18 oktober 25 procent heffing worden betaald. Varkensworsten worden ook getroffen. Het gaat hier om een exportbedrag van ongeveer 600.000 euro.

Andere Nederlandse producten die op eerdere conceptlijsten in juli 2019 stonden, worden niet getroffen. Het gaat dan om zaken zoals koekjes, zalm, koffie, wafels en (non) alcoholische dranken. De VS hebben de mogelijkheid om de lijst van gekozen producten alsnog te veranderen, aldus de woordvoerder.

De Amerikanen mogen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 7,5 miljard euro aan EU-producten een heffing opleggen. Dat mag omdat de EU volgens de WTO subsidies heeft gegeven aan vliegtuigbouwer Airbus, terwijl dat niet mocht. Washington heeft besloten om vliegtuigen een heffing van 10 procent op te leggen. Verder komt er op producten als kaas, wijn, whisky en olijven een tarief van 25 procent.