Hele oppositie voor motie van afkeuring over marinierskazerne

De Tweede Kamer verwierp donderdagmiddag een door de SGP ingediende motie van afkeuring over het handelen van de regering rond de verhuisplannen van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen, hoewel de hele oppositie voor stemde.

63 Kamerleden stemden voor de motie, 67 tegen. Overigens was een tweede stemmingsronde noodzakelijk, aangezien in een eerste, niet-hoofdelijke stemmingsronde op basis van de partijen de uitkomst 75-75 was. Door de manier waarop de regering te werk is gegaan heeft „het vertrouwen van de regio in het kabinet als bestuurlijke partner grote schade opgelopen”, stellen de indieners van de motie van afkeuring – naast Van der Staaij een groot deel van de oppositie.

Staatssecretaris maakt Zeeuwen excuses om mariniersverhuizing

De Kamer debatteerde vanaf donderdagochtend 11:00 uur over de besluitvorming rond de verplaatsing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Nadat het toenmalige kabinet hiertoe in 2012 had besloten, leek het er acht jaar lang op dat de verhuizing op enig moment ook daadwerkelijk zou gaan plaatsvinden. De provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen troffen daartoe ook allerlei voorbereidingen.

Begin dit jaar bleek, tot verrassing van Zeeland en van de oppositie in de Tweede Kamer, dat het kabinet de verhuizing toch ging afgelasten.

Een motie van afkeuring geldt als een minder zwaar middel dan een motie van wantrouwen, maar toch betekent de stemming van de Kamer een flinke deuk voor Visser en het kabinet. Eerdere moties van afkeuring leidden soms tot het aftreden van bewindslieden of zelfs het hele kabinet.