Hele oppositie steunt motie van afkeuring over marinierskazerne

Alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben donderdag hun afkeuring uitgesproken over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland. Door de manier waarop de regering te werk is gegaan heeft „het vertrouwen van de regio in het kabinet als bestuurlijke partner grote schade opgelopen”, stellen de indieners van de motie van afkeuring.

De Kamer was eerder op de dag zeer fel op staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) en de gang van zaken rond de marinierskazerne. De motie van afkeuring haalde geen meerderheid, omdat bij zowel oppositie- als coalitiepartijen Kamerleden ontbraken. Uiteindelijk stemden 63 leden voor de motie, 67 waren tegen.

Een motie van afkeuring geldt als een minder zwaar middel dan een motie van wantrouwen, maar toch betekent de stemming van de Kamer een flinke deuk voor Visser en het kabinet. Eerdere moties van afkeuring leidden soms tot het aftreden van bewindslieden of zelfs het hele kabinet.