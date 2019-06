Hele Kamer botst hard met Özturk

Een debat in de Tweede Kamer over Turkije is donderdag flink uit de hand gelopen, nadat Selçuk Öztürk van DENK SP-Kamerlid Sadet Karabulut had beschuldigd van steun aan een terroristische organisatie. Alle partijen spraken schande van de beschuldiging en riepen Öztürk op de woorden terug te nemen. Die weigerde dat, en beschuldigde Kamervoorzitter Khadija Arib ervan hem monddood te maken.

Öztürk diende een voorstel in om de economische banden met Turkije aan te halen. Diverse partijen vroegen hem of dat wat hem betreft hand in hand moet gaan met kritiek op de regering van de Turkse president Erdogan, en de manier waarop die omgaat met onder meer mensenrechten en persvrijheid. In de verhitte discussie die volgde betichtte Öztürk Karabulut van steun aan de Koerdische PKK, die op de Europese lijst van terreurorganisaties staat.

Kamerleden riepen Öztürk op met bewijzen te komen of zijn beschuldiging terug te nemen, maar die weigerde dat. Karabulut zei er "geen moeite mee te hebben om te zeggen dat de PKK een terroristische organisatie is".

Toen Arib andere Kamerleden het woord gaf, bleef Öztürk daardoorheen praten. Hij beschuldigde de voorzitter ervan hem "monddood" te maken, toen die een einde aan de discussie wilde maken.

"Wilt u stoppen als ik aan het woord ben?", vroeg Arib aan Öztürk. "Een beetje respect voor dit huis, respect voor de regels die we met elkaar hebben afgesproken. U hoeft geen respect voor mij te hebben, maar wel voor de functie."