Heibel bij Forum; Baudet wint eerste slag

Het is bonje bij Forum voor Democratie (FVD). Oprichters Thierry Baudet en Henk Otten vechten elkaar de tent uit. Baudet won de eerste slag, maar is nog niet van Otten af.

Het leek zo’n mooi duo, Baudet en Otten. Baudet is hét gezicht van FVD en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Otten is de man die achter de schermen alles regelt. Ook is hij beoogd fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Maar deze week ging het mis. Vorige week zaterdag uitte Otten in de media stevige kritiek op zijn partijleider. Baudet zou de partij een te rechts profiel geven, waardoor Forum in verband wordt gebracht met racisme. Daarmee zet hij „partijgenoten onnodig in de wind”, vindt Otten.

De leider gaf dinsdag aan verrast te zijn door deze kritiek. Nog op diezelfde dag werd bekend dat Otten niet langer penningmeester van de partij is. Woensdag verzocht Baudet via Twitter Otten „eervol ontslag” te nemen als medewerker van de Tweede Kamerfractie, wat Otten hogelijk verbaasde.

Daarmee kwam er nog geen eind aan de keiharde machtsstrijd. Donderdag lekte het nieuws uit dat Otten eerder dit jaar ruim 30.000 euro naar zichzelf zou hebben overgemaakt, zonder toestemming van het bestuur. Op verzoek van de andere twee bestuursleden, Baudet en Rob Rooken, heeft Otten het geld teruggestort. Maar de actie zat Baudet en Rooken zo dwars, dat ze hem al weken uit het bestuur probeerden te zetten. De statuten van de partij laten dat echter niet zomaar toe en Otten weigerde zelf op te stappen.

Baudet verhoogde donderdag de druk op Otten via een persbericht. Er zou sprake zijn van een vertrouwensbreuk. Een paar uur later zwichtte Otten toch voor de druk en besloot hij op te stappen als bestuurslid.

Daarmee won Baudet de eerste slag in een strijd tussen de twee machtigste mannen van FVD. Maar Otten is nog niet verslagen. Hij staat bovenaan de lijst voor de Eerste Kamer, die over een maand wordt gekozen. Het lijkt er niet op dat Otten van plan is om de handdoek in de ring te gooien en zijn zetel in de Senaat niet in te nemen.

Otten lijkt om zeker twee redenen een onmisbare schakel voor Baudet. Hij haalde duizenden euro’s aan giften binnen om de partij mee op te bouwen. Geld is onmisbaar voor een politieke partij in opbouw. Ook selecteerde hij kandidaten voor de provincies, waardoor hij een sterke machtspositie heeft. Als Otten de partij zou verlaten, is dat in financieel en politiek opzicht een zwaar verlies voor de partij van Baudet.

Een maand na de enorme verkiezingsoverwinning van Forum gaan de oprichters al rollebollend over straat. En is de laatste slag in de partijtop nog niet geleverd.