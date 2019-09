Heerma wil speciale anti-drugsorganisatie

Nederland heeft een speciale anti-drugsorganisatie nodig omdat ons land een narcostaat dreigt te worden. Dat stelt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma voor in een interview in De Telegraaf.

Daarin zouden volgens de CDA’er mensen moeten gaan samenwerken van onder meer de politie, het OM, FIOD, arbeidsinspectie en jeugd- en jongerenwerkers. Ze moeten zich helemaal kunnen richten op de strijd tegen drugshandel en de ondermijnende criminaliteit die daarmee gepaard gaat. „Op de vraag of we niet aan het afglijden zijn naar een narcostaat, zeg ik nu ’ja’. Er is een keiharde strijd gaande tussen rechtsstaat en onderwereld en die mogen we niet verliezen”, aldus Heerma.

Volgens Heerma is zo’n speciaal team nodig zodat een groep mensen uit de opsporing, zoals rechercheurs, helemaal kan gaan focussen op de drugsmisdaad en de ondermijning die daarmee samenhangt. Nu zouden agenten te vaak weer een andere taak op hun bordje krijgen, terwijl Heerma dit probleem prioriteit wil geven. „Daarmee krijg je ook de slagkracht om niet alleen de kleine jongens te pakken.”