Het CDA stevent af op "een mooie uitslag" bij de Europese verkiezingen, vindt Pieter Heerma, de kersverse fractievoorzitter van de christendemocraten in de Tweede Kamer. Hoewel de partij van vijf naar vier zetels zakt in het Europees parlement, spreekt Heerma van "een knappe prestatie" van lijsttrekker Esther de Lange.

"Voor een sterk Europa waarin we beschermen wat van waarde is, gaat het CDA de komende jaren aan de slag in Brussel", aldus Heerma.