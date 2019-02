Hayarpi spreekt congres CU toe

De Armeense asielzoekster Hayarpi Tamrazyan, lid van de partij, sprak zaterdag het congres van de ChristenUnie in Zwolle toe en las daar een zelf geschreven gedicht voor. „Dit is het bewijs dat christelijke politiek zin heeft.”

Partijleider Segers sprak in zijn speech tot het congres zijn dankbaarheid uit over het feit dat, mede door de inspanningen van de ChristenUnie, Hayarpi en haar familieleden onder het zogeheten kinderpardon vallen en in Nederland mogen blijven. Behalve Hayarpi waren ook haar zus, broer en ouders op het congres aanwezig.

CU-Kamerlid Voordewind, die zich vele jaren heeft ingezet voor een ruimer kinderpardon, was zaterdag absent. „Hij is momenteel – veelzeggend!- op Lesbos”, aldus Segers. „Hij is daar ten behoeve van mensen die stemmeloos zijn en van wie hun recht in de modder van tentenkampen vertrapt wordt.”

Dankbaarheid was er op het CU-congres ook over de vrijlating van Asia Bibi, de Pakistaanse christin die jarenlang gevangen zat, maar nu in vrijheid in Canada leeft. Segers: „Dat is geweldig nieuws! En wat kan er dan in korte tijd veel veranderen.” De partijleider noemde in dit verband ook de inzet van Europarlementariër Peter van Dalen. „Als iemand zich in het EP het lot van Asia Bibi heeft aangetrokken, dan bij jij het, Peter. Dank je wel.”

Segers keek ook vooruit naar de Statenverkiezingen van 20 maart. Hij vertelde dat hij schrok toen hij de plannen van staatssecretaris Van Veldhoven zag voor betere spoorwegverbindingen. „Alle verbeterde treinverbindingen leiden naar de Randstad en alles stopt bij Zwolle. Wij gaan daarover graag het gesprek aan met de staatssecretaris, want dit moet een kabinet van heel Nederland blijven.”

Time out

Refererend aan de heftige woordenwisseling, deze week in de Tweede Kamer, tussen DENK-Kamerlid Öztürk en PVV’er De Graaf, stelde Segers voor Kamervoorzitter Arib de mogelijkheid te geven bepaalde Kamerleden tot een “time out” te verplichten. “Zoals een wedstrijd stil moet worden gelegd bij antisemitische spreekkoren, zoals twee scholieren na een vechtpartij apart worden gezet om af te koelen, zo zou het goed zijn als kemphanen in de Kamer zoals die van Denk en PVV van de voorzitter een afkoelingsperiode kunnen krijgen. Want het parlement is de plek waar we onze verschillen met beschaafde woorden beslechten en met beschaafde woorden alleen.”