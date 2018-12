Hardere aanpak radicale organisaties

Organisaties van radicalen of extremisten die de samenleving ontwrichten, worden strenger aangepakt. Het wordt makkelijker dergelijke organisaties te verbieden en te ontbinden als zij bijvoorbeeld met een aanslag hebben gedreigd, geweld propageren of de sharia (moslimwetgeving) willen invoeren.

Bedreigingen door dergelijke organisaties „die onze vrijheid misbruiken”, zijn de afgelopen jaren toegenomen, aldus minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). „We moeten er heel alert op zijn.”

In de wet wordt duidelijker opgeschreven wat in Nederland in strijd is, of kan zijn, met de openbare orde. Officieren van justitie kunnen eenvoudiger bewijzen dat een organisatie een bedreiging vormt voor bijvoorbeeld de nationale veiligheid. Ook biedt het de rechter meer houvast als hij een beslissing moet nemen over een verbod.

Wie na een verbod toch nog doorgaat, hangt straks een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd. Nu is dat één jaar. Leidinggevenden krijgen vijf jaar lang een bestuursverbod. Dit voorkomt dat zij ongehinderd een nieuwe organisatie kunnen oprichten.