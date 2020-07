Harde kritiek op scheiding ruziënde ziekenhuizen in Achterhoek

De scheiding van twee ziekenhuizen in de Achterhoek is door de onderlinge ruzies onontkoombaar, maar brengt de ziekenhuizen wel in onzekerheid. Dat concludeert althans een verkenner die het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk namens het ministerie van Volksgezondheid onder de loep heeft genomen.

De kersverse minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over de eerste bevindingen van de verkenner. Het besluit om de fusie ongedaan te maken, is zonder „echt inhoudelijke afwegingen” genomen, zo meldt ze namens verkenner Marcel Daniëls. Hierbij ontbrak bovendien een behoorlijk intern gesprek tussen de partijen.

Daniëls kijkt sinds mei naar de stand van zaken om ervoor te zorgen dat de zorg voor honderdduizenden mensen in de regio overeind blijft. De ziekenhuizen gingen begin 2017 samen onder de naam Santiz. Minder dan drie jaar later brak flinke ruzie uit over de toekomst van de ziekenhuizen.

„Hierbij liepen de emoties binnen en buiten de organisatie snel hoog op. Het lukte de betrokkenen, aldus de verkenner, niet meer om met elkaar tot constructief overleg te komen”, schrijft Van Ark. „Het onderlinge vertrouwen verdween” en een scheiding bleek onontkoombaar. De defusie werd eerder deze maand aangekondigd.

Ondanks de scheiding moeten de ziekenhuizen wel samen blijven werken, anders komt de zorg in de regio in het geding. Maar het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zullen „als zelfstandig ziekenhuis elk een onzekere toekomst tegemoet gaan”, aldus Daniëls.

„Ik betreur de situatie die is ontstaan bij Santiz, maar ik ga ervan uit dat het advies van de verkenner op draagvlak rekent en bijdraagt aan het weer op gang brengen van het goede gesprek in de regio zodat vanaf 1 januari 2021 de regiogroep opgestart kan worden”, reageert Van Ark op het advies van de verkenner.