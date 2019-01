Harbers zoekt uitweg in discussie kinderpardon

Staatssecretaris Harbers (Asiel) praat donderdag verder met de asielwoordvoerders van VVD, CDA, D66 en de CU over een mogelijke versoepeling van het kinderpardon.

Op tafel ligt ook de vraag of reeds geplande uitzettingen van asielgezinnen met in Nederland gewortelde kinderen tijdelijk moeten worden opgeschort tot er meer duidelijkheid is.

CDA en D66 overvielen Harbers zaterdag met een actieplan. Ze vroegen hem daarin nog eens kritisch te kijken naar de manier waarop het kinderpardon in Nederland wordt toegepast. Volgens het CDA-Kamerlid Van Toorenburg is die uitvoering mogelijk in strijd met Europese jurisprudentie. Dinsdag beloofde Harbers het arrest van het Europese Hof van Justitie, dat Nederland zou dwingen tot een koerswijziging, door zijn ambtenaren te laten analyseren. Wanneer hij daarover rapporteert, is nog niet duidelijk.

De linkse oppositiepartijen maakten dinsdag van de verwarring gebruik om Harbers te vragen om een uitzetstop. Volgens CU-Kamerlid Voordewind moet de bewindsman die oproep serieus overwegen. Het CDA is getuige het actieplan volgens hem „gedraaid” waardoor Harbers nu te maken heeft met „een nieuwe realiteit”, namelijk een Kamermeerderheid die voorstander is van een ruimer kinderpardon.

„Mijn realiteit is het regeerakoord”, bitste Harbers daarop. Daarin staat dat het pardon in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft. Harbers wil de kwestie overlaten aan de commissie-Van Zwol die medio juni een advies moet uitbrengen over het asielbeleid.

Hoe zwaar CDA en D66 willen inzetten op een uitzetstop, bleef dinsdag vaag. CDA-leider Buma zei er, net als D66-voorman Jetten, op te rekenen dat de verantwoordelijke diensten de komende tijd „extra voorzichtig” zullen zijn.