Harbers weg om misdaadcijfers asielzoekers

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) treedt af. Hij vindt dat hij niet kan aanblijven nu ernstige misdrijven zijn weggelaten in cijfers bij het informeren van de Tweede Kamer over criminaliteit onder asielzoekers.

De Kamer is niet goed geïnformeerd, erkent Harbers. Hij houdt vol dat van boze opzet geen sprake was, maar wil wel "de volle verantwoordelijkheid" nemen voor de gemaakte fouten.

Harbers rekent zichzelf aan dat hij niet heeft gevraagd wat er onder de verhullende noemer ‘overig’ was geschaard vóór de misdaadcijfers naar de Kamer werden gestuurd. Toen aan het licht kwam dat daaronder ernstige misdrijven vielen, had hij moeten doorvragen of dat bekend was en daar bewust voor was gekozen.

Harbers verwacht val om misdaad asielzoekers