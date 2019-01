Harbers: regeerakkoord blijft leidend

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) houdt bij de afspraken van het kinderpardon vast aan het regeerakkoord. Dat zegt hij in een reactie op het voorstel van regeringspartijen CDA en D66 om het kinderpardon te versoepelen.

„Het is geen geheim dat er binnen de coalitie verschillend over dit onderwerp wordt gedacht. Daarom zijn er afspraken over het kinderpardon, zoals vastgelegd in het regeerakkoord. Dat is voor mij leidend”, aldus Harbers.

Hij wijst verder op het onderzoek dat wordt gedaan. „Langdurig verblijf in Nederland zonder duurzaam verblijfsrecht is in alle opzichten voor iedereen onwenselijk, ook voor kinderen. Daarom heb ik de onafhankelijke commissie onder leiding van Richard van Zwol ingesteld. Hij doet onderzoek naar alle aspecten die eraan bijdragen dat vreemdelingen, ondanks afwijzing van hun verblijfsaanvraag en de daaruit voortvloeiende vertrekplicht, vaak langdurig in Nederland blijven. De uitkomsten van dat onderzoek worden voor de zomer verwacht en die wacht ik af.”