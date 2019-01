Harbers: oplossing kinderpardon ver weg

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) is somber over de onenigheid tussen de regeringspartijen over versoepeling van het kinderpardon. „Een oplossing is ver weg”, volgens hem.

Coalitiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en een aantal oppositiepartijen, samen een meerderheid in de Tweede Kamer, willen het kinderpardon verruimen. Tot het zover is moeten kinderen die kans maken straks alsnog in Nederland te mogen blijven, niet worden uitgezet, vinden ze. Maar Harbers en zijn VVD, de grootste regeringspartij, willen daar niet aan.

Harbers en de coalitiepartijen kwamen donderdag opnieuw bijeen om een oplossing te zoeken. Immers: „als er verschil van mening is in een coalitie, dan is praten met elkaar wat je in ieder geval moet doen. Maar een oplossing is ver weg.” Hij wil verder niets over de besprekingen kwijt, omdat dat het overleg alleen maar zou bemoeilijken.