Harbers: onbedoeld verkeerd beeld ontstaan

Het is nooit de bedoeling geweest om ernstige misdrijven begaan door asielzoekers onder het tapijt te vegen. Dat zei staatssecretaris Mark Harbers donderdag voor de camera van de NOS.

Harbers verstrekte deze week cijfers over criminele asielzoekers. Daarin werden lichtere vergrijpen zoals winkeldiefstal wel specifiek benoemd, maar zaken als verkrachting of doodslag waren onder een kopje ‘overig’ geschaard.

Volgens Harbers is er nu “volstrekt onbedoeld een beeld ontstaan als zouden er dingen niet gerapporteerd moeten worden”. Er is een top 10 van veel voorkomende delicten gemaakt, en dat “heeft volstrekt onbedoeld tot een verkeerd beeld geleid”.

“Nu realiseert iedereen, ik in de eerste plaats, dat we dit anders hadden moeten doen”, aldus de staatssecretaris. “Maar het beeld is nooit bedoeld op deze manier. Ik ga alle cijfers vandaag nog aan de Tweede Kamer verstrekken. De bedoeling is altijd geweest zo open en transparant mogelijk te zijn.”