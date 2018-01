Hans Vijlbrief start 1 februari met EU-topjob

De Nederlandse topambtenaar Hans Vijlbrief is per 1 februari benoemd tot voorzitter van de Eurogroep Werkgroep (EWG) in Brussel. Dat is de invloedrijke ambtelijke werkgroep die alle vergaderingen van de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) voorbereidt.

De benoeming vond maandag plaats op de eerste eurogroepbijeenkomst onder de nieuwe voorzitter, Mario Centeno. Vijlbrief zal veel te maken krijgen met de Portugese minister van Financiën die Jeroen Dijsselbloem is opgevolgd. „Ik ben blij met het vertrouwen en kijk ernaar uit om verder te werken aan een sterke eurozone”, zei Vijlbrief, die als thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën al bij menig Eurogroep aanwezig was.

„Ik vind het geweldig nieuws”, aldus minister Wopke Hoekstra (Financiën) in Brussel. „Hij was een voortreffelijke thesaurier en hij zal ook een uitstekende voorzitter van de Eurogroep Werkgroep zijn.”

Vijlbrief krijgt in eerste instantie een mandaat voor twee jaar. Hij blijft tot 1 februari nog aan in Den Haag.